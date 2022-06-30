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Кристиан Нобоа объяснил, почему не приостановил контракт с «Сочи»

Кристиан Нобоа объяснил, почему не приостановил контракт с «Сочи»
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Эквадорский полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа объяснил, почему не приостановил контракт с российским клубом.

«У меня такой мысли не возникало. Мне и моей семье комфортно в Сочи, меня всё устраивает. Сильная команда, отличные условия — зачем что-то менять? Конечно, вначале мои родные из Эквадора сильно переживали из-за происходящего, но сейчас уже всё нормально — поняли, что поводов для беспокойства нет. Ещё в марте руководство клуба дало нам гарантии безопасности, нас успокоили, так что мы могли думать только о футболе.

Каждый делает свой выбор. Многое зависит от мнения семьи. Я не могу осуждать тех, кто уезжает», — цитирует Нобоа «Матч ТВ».

Напомним, весной ФИФА разрешила легионерам приостанавливать контракты с клубами из России до конца сезона-2021/2022. Затем организация продлила разрешение до 2023 года.

Звёздные легионеры, которых потеряла РПЛ:

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