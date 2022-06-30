Кирьяков оценил назначение экс-партнёра по «Карлсруэ» Циннбауэра главным тренером «Локо»

Бывший форвард сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал назначение Йозефа Циннбауэра на пост главного тренера «Локомотива». Примечательно, что во времена карьеры футболиста Кирьяков играл вместе с Циннбауэром за немецкий «Карлсруэ». Они пересеклись в команде в 1994 году.

«Йозеф — хороший парень. Правда, связь с ним не поддерживал. Что касается совместной игры, он не проходил в состав в «Карлсруэ», так как были игроки выше уровнем. Общались с ним без проблем: всё воспринимал с пониманием, был профессионалом. Да и в быту с ним дружили и общались.



Вызвало ли у меня удивление назначение Циннбауэра в «Локомотив»? Вектор развития у «Локомотива» направлен в сторону Германии. Наверное, это из-за Цорна. Ожидаемо, что следующий специалист должен был быть как раз из Германии. Другой вопрос — кто. Честно говоря, я не ожидал назначения Йозефа.



Циннбауэр успел поработать в «Карлсруэ» и «Гамбурге», но дальше за ним не следил. Немецкая тренерская школа на хорошем счету. Да и у Циннбауэра есть опыт работы в Бундеслиге. Посмотрим, как он проявит себя в «Локомотиве». У нас в чемпионате тренеры с именами проваливались, а незнакомые специалисты достаточно неплохо работали. Здесь шансы — 50 на 50. Важно, насколько быстро он сможет адаптироваться к России и нашему футболу. Желаю ему удачи!» — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.