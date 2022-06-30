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Кирьяков оценил назначение экс-партнёра по «Карлсруэ» Циннбауэра главным тренером «Локо»

Кирьяков оценил назначение экс-партнёра по «Карлсруэ» Циннбауэра главным тренером «Локо»
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Бывший форвард сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал назначение Йозефа Циннбауэра на пост главного тренера «Локомотива». Примечательно, что во времена карьеры футболиста Кирьяков играл вместе с Циннбауэром за немецкий «Карлсруэ». Они пересеклись в команде в 1994 году.

«Йозеф — хороший парень. Правда, связь с ним не поддерживал. Что касается совместной игры, он не проходил в состав в «Карлсруэ», так как были игроки выше уровнем. Общались с ним без проблем: всё воспринимал с пониманием, был профессионалом. Да и в быту с ним дружили и общались.

Вызвало ли у меня удивление назначение Циннбауэра в «Локомотив»? Вектор развития у «Локомотива» направлен в сторону Германии. Наверное, это из-за Цорна. Ожидаемо, что следующий специалист должен был быть как раз из Германии. Другой вопрос — кто. Честно говоря, я не ожидал назначения Йозефа.

Циннбауэр успел поработать в «Карлсруэ» и «Гамбурге», но дальше за ним не следил. Немецкая тренерская школа на хорошем счету. Да и у Циннбауэра есть опыт работы в Бундеслиге. Посмотрим, как он проявит себя в «Локомотиве». У нас в чемпионате тренеры с именами проваливались, а незнакомые специалисты достаточно неплохо работали. Здесь шансы — 50 на 50. Важно, насколько быстро он сможет адаптироваться к России и нашему футболу. Желаю ему удачи!» — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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