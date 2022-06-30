Президент «Торпедо» Маслов: до 17 сентября клуб будет проводить игры РПЛ в Химках

Президент московского «Торпедо» Денис Маслов рассказал, на каком стадионе автозаводцы будут играть в предстоящем розыгрыше Российской Премьер-Лиги.

«До 17 сентября «Торпедо» будет проводить игры в Химках. Что касается «Лужников», то многие концерты, которые запланированы ранее, из-за пандемии были перенесены на поздний срок и наложились на четыре тура сезона-2022/2023. Все топовые матчи, на которых будет аншлаг, мы просили перенести на даты после 17 сентября, чтобы проводить их в «Лужниках», — передаёт слова Маслова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Напомним, по итогам минувшей кампании «Торпедо» заняло первое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги (теперь — Первая лига) и заработало прямую путёвку в РПЛ.