В «Торпедо» высказались о новых спонсорах для клуба после выхода в РПЛ
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Президент московского «Торпедо» Денис Маслов высказался о новых спонсорах после выхода клуба в Российскую Премьер-Лигу.
«Спонсоров мы объявим до начала сезона. Все сотрудничества готовятся, договоры заключаются. Долгов сейчас у «Торпедо» нет. Бухгалтерия работает. Последний выход клуба в РПЛ мы помним — выводы сделаны. Будем стараться, чтобы команда не подвела болельщиков. Спонсоры будут из структуры группы компаний. Также будут сторонние спонсоры, которые не имеют отношения к группе компаний», — передаёт слова Маслова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
Напомним, по итогам минувшей кампании «Торпедо» заняло первое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги (теперь — Первая лига) и заработало прямую путёвку в РПЛ.
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