На стадионе «Торпедо» им. Эдуарда Стрельцова после реконструкции будет искусственный газон

Председатель совета директоров «Торпедо» Сергей Менжинский рассказал, что на стадионе имени Эдуарда Стрельцова после реконструкции будет искусственный газон.

«Газон на стадионе будет искусственным. Кем принималось такое решение? Это было совместное решение клуба. За это решение было много подписей», — передаёт слова Менжинского корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Ранее автозаводцы представили проект реконструкции стадиона имени Эдуарда Стрельцова. 4 ноября 2021 года застройщик начал демонтаж строений на территории арены. Следующий этап — прохождение экспертизы проекта, подготовка документации, выбор подрядчика и его мобилизация. Реконструкция стадиона по плану будет завершена к концу 2025 года.