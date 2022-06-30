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Смородская резко прокомментировала назначение Циннбауэра главным тренером «Локомотива»

Смородская резко прокомментировала назначение Циннбауэра главным тренером «Локомотива»
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская раскритиковала назначение 52-летнего немецкого специалиста Йозефа Циннбауэра на пост главного тренера железнодорожников.

«Я не знаю этого тренера. Вот вы знаете его? Работал в Бундеслиге? Понятно… Это продолжение политики Рангника, которая ни к чему хорошему ранее не привела. Всем известно, на каком месте «Локомотив», какой раздрай идёт в команде. Ничего хорошего от этого специалиста не жду.

Все сильные тренеры на слуху. То есть сразу понимаешь, что знаешь того или иного тренера: остаётся лишь вспомнить — откуда он. Вот фамилию Циннбауэр лично я не знаю. Так что ждать нам нечего», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Стоит напомнить, что назначение Циннбауэра носит формальный характер. Фактически роль главного тренера железнодорожников продолжит исполнять Марвин Комппер. Однако у него нет необходимой лицензии, чтобы занимать эту должность официально, поэтому юридически наставником команды будет считаться Циннбауэр.

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