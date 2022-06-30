В «Торпедо» подтвердили назначение Геркуса одним из руководителей клуба
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Председатель совета директоров «Торпедо» Сергей Менжинский подтвердил назначение Ильи Геркуса на пост одного из руководителей клуба.
«Геркус? Информация такая есть, она правдива. Вопрос с назначением почти решён, но контракт ещё не подписан. Нам надо усилить менеджерский состав именно теми, кто уже работал в РПЛ. Какая должность у него будет? Возможно, генеральный директор. Он будет заниматься стратегическим развитием клуба. Будет заниматься вертикалью: от мальчика до профессионального игрока», — передаёт слова Менжинского корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
Отметим, что «Чемпионат» первым сообщил о предстоящем назначении Геркуса. Функционер будет заниматься вопросами стратегии клуба, развитием бренда и коммерческой деятельностью.
Новость по темеИлья Геркус войдёт в руководство «Торпедо»
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