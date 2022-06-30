Источник: Зарема Салихова родила пятого ребёнка от владельца «Спартака» Леонида Федуна
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Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, родила ещё одного ребёнка. Это уже пятый совместный ребёнок пары. На этот раз на свет появилась девочка, сообщил журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале, пожелав здоровья «маме и её лялечке».
В семье Леонида Федуна и Заремы Салиховой до этого родились четверо детей: три сына – Лео, Лукас и Лавр, а также дочь Адриана. У Федуна также есть два ребёнка от первого брака – дочь Екатерина и сын Антон.
Напомним, по итогам сезона-2021/2022 «Спартак» занял десятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Красно-белые реабилитировались за неудачу в чемпионате победой в Кубке России. В финале турнира было обыграно московское «Динамо» (2:1).
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