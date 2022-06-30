Источник: Зарема Салихова родила пятого ребёнка от владельца «Спартака» Леонида Федуна

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, родила ещё одного ребёнка. Это уже пятый совместный ребёнок пары. На этот раз на свет появилась девочка, сообщил журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале, пожелав здоровья «маме и её лялечке».

В семье Леонида Федуна и Заремы Салиховой до этого родились четверо детей: три сына – Лео, Лукас и Лавр, а также дочь Адриана. У Федуна также есть два ребёнка от первого брака – дочь Екатерина и сын Антон.

Напомним, по итогам сезона-2021/2022 «Спартак» занял десятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Красно-белые реабилитировались за неудачу в чемпионате победой в Кубке России. В финале турнира было обыграно московское «Динамо» (2:1).