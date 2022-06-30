В «Торпедо» поддерживают кандидатуру Алаева на пост президента РПЛ

Президент московского «Торпедо» Денис Маслов заявил, что клуб поддерживает кандидатуру Александра Алаева на пост президента Российской Премьер-Лиги. Ранее в пользу Алаева также выступили «Спартак» и «Химки».
«У «Торпедо» профессиональное отношение к Александру Алаеву. Мы с Алаевым товарищи — дружим. Футбольный клуб «Торпедо» и я как президент считаем его авторитетным и профессиональным менеджером. Мы помним, кто возглавлял
РФС во время чемпионата мира – 2018. Мы поддерживали Алаева во время выборов в ФНЛ полтора года назад… Сейчас будем поддерживать на выборах в РПЛ», — сказал Маслов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Напомним, по итогам минувшей кампании «Торпедо» заняло первое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги (теперь — Первая лига) и заработало прямую путёвку в РПЛ.
- 30 июня 2022
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