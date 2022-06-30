Президент «Торпедо» рассказал об отношении к созданию Кубка Лиги

Президент московского «Торпедо» Денис Маслов высказался о создании Кубка Российской Премьер-Лиги.

«На наш взгляд, создание Кубка Лиги — замечательная идея. Сейчас специальная группа из руководителей РПЛ активно работает над турниром. Я надеюсь, что новоизбранный президент — кем бы он ни был — присоединится к этой группе и поддержит турнир. Кубок Лиги обещает быть очень интересным. Да и болельщики должны оценить. Это будет отличный турнир среди команд РПЛ. Думаю, к турниру будет большой интерес», — передаёт слова Маслова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Напомним, «Торпедо» по итогам сезона-2021/2022 заняло первое место в турнирной таблице ФНЛ (теперь — Первая лига) и напрямую вышло в РПЛ.