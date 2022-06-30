Йоканович прокомментировал разгромную победу «Динамо» в матче со «СКА-Хабаровск»

Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал разгромную победу своей команды в товарищеском матче со «СКА-Хабаровск». Примечательно, что матч был сыгран по нестандартным для футбола правилам – первый тайм длился 45 минут, а второй – 60 минут. Игра завершилась разгромной победой «Динамо» со счётом 3:0.

«Сегодня футболисты провели на поле 105 минут. Конечно, у нас были позитивные моменты, но есть и вещи, которые можно улучшать. Почему решили провести матч больше 90 минут? Нам нужно было дать игровую практику всем футболистам. Я вообще хотел, чтобы мы провели на поле 120 минут, и тогда все бы получили по часу игрового времени.

Для этого момента предсезонной подготовки физическое состояние футболистов хорошее. Утренняя тренировка не была интенсивной, мы занимались отработкой стандартов и готовились к этой игре. Мы делали то, что считаем необходимым», — приводит слова Йокановича официальный сайт «Динамо».