«Арсеналу» запретили регистрировать новых игроков из-за долгов перед Бурлаком

Сегодня, 30 июня, состоялось заседание палаты Российского футбольного союза (РФС) по разрешению споров. На нём тульскому «Арсеналу» запретили регистрировать новых футболистов из-за задолженности перед бывшим защитником «канониров» Тарасом Бурлаком. Об этом сообщается на официальном сайте РФС.



«Удовлетворить заявление футболиста Тараса Бурлака в отношении ПФК «Арсенал» (Тула) о взыскании задолженности по трудовому договору частично. Обязать клуб выплатить футболисту задолженности по заработной плате за май 2022 года, возмещению расходов по найму жилья за май 2022 года, компенсации за неиспользованный отпуск и возмещению расходов на оплату медицинских услуг. Обязать ПФК «Арсенал» выплатить футболисту проценты за нарушение сроков выплат, рассчитанные со дня, когда соответствующие выплаты должны были быть произведены, по дату фактических расчётов включительно.



Применить к ПФК «Арсенал» запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры начнёт действовать на следующий день после истечения срока на добровольное исполнение, указанного в настоящем решении, при условии, что настоящее решение не исполнено в полном объёме», — сказано в сообщении РФС.

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