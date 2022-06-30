«Хотим бороться за десятку». Президент «Торпедо» — о задачах на сезон в РПЛ
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Президент московского «Торпедо» Денис Маслов рассказал о задачах клуба на предстоящий сезон Российской Премьер-Лиги. По словам функционера, «Торпедо» намерено побороться за топ-10 мест в таблице РПЛ.
«Мы люди прагматичные. Нам бы не хотелось ставить задачу не вылететь. Мы ставим для себя максимально возможный результат, исходя из состава, бюджета и понимания нашего места в российском футболе. Мы хотим бороться за десятку. Если мы останемся на следующий год в РПЛ, это не будет считаться провалом», — передаёт слова Маслова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
Напомним, «Торпедо» по итогам сезона-2021/2022 заняло первое место в турнирной таблице ФНЛ (теперь — Первая лига) и напрямую вышло в РПЛ.
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