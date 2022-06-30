«Динамо» объявило об уходе Заурбека Плиева по истечении срока контракта

Защитник «Динамо» Заурбек Плиев покинул команду по истечении срока контракта. Об этом сообщается на официальном сайте бело-голубых.



«Мы благодарим Заурбека за профессиональную работу и желаем ему успехов в дальнейшей карьере», — сказано в сообщении пресс-службы клуба.



Напомним, Плиев является воспитанником «Динамо». В 2009 году защитник покинул команду и вернулся в неё спустя 10 лет, перейдя из грозненского «Ахмата». Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость 30-летнего футболиста составляет € 300 тыс.



Всего за «Динамо» Заурбек Плиев провёл 24 матча, в которых отдал одну результативную передачу, заработал четыре жёлтые карточки и одну красную. По итогам сезона-2021/2022 «Динамо» заняло третье место в турнирной таблице РПЛ.

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