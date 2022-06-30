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«Унион» объявил о трансфере лучшего бомбардира чемпионата Швейцарии сезона-2021/2022

«Унион» объявил о трансфере лучшего бомбардира чемпионата Швейцарии сезона-2021/2022
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Нападающий швейцарского «Янг Бойз» Теозон-Жордан Сибачо перешёл в немецкий «Унион». Об этом сообщается на официальном сайте берлинского клуба.

По информации статистического портала Transfermarkt, «Унион» заплатил € 6 млн за 26-летнего американского футболиста.

Сибачо выступал за «Янг Бойз» с июля 2021 года, куда перешёл из французского «Ренна» за € 2,5 млн. Контракт американца с швейцарским клубом был рассчитан до июня 2024 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего игрока составляет € 7 млн.

По итогам сезона-2021/2022 Сибачо сыграл в 45 матчах во всех турнирах, в которых забил 27 голов и отдал пять результативных передач. Американец стал лучшим бомбардиром чемпионата Швейцарии сезона-2021/2022.

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