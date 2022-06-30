Женская сборная Англии завершила подготовку к домашнему Евро крупной победой

Сборная Англии победила команду Швейцарии на выезде со счётом 4:0. Товарищеский матч проходил на стадионе «Летцигрунд» в Цюрихе.
Алессия Руссо открыла счёт на 56-й минуте встречи, Джорджия Стэнуэй удвоила преимущество гостей, реализовав пенальти, Бетани Инглэнд забила третий гол англичанок, а Джилл Скотт отличилась в компенсированное время.
Англичанки продлили свою беспроигрышную серию, начавшуюся с приходом нового главного тренера Сарины Вигман в сентябре прошлого года, до 11 матчей. В рамках подготовки к Евро-2022 сборная Англии ранее победила действующих чемпионок Европы сборную Нидерландов (5:1) и команду Бельгии (3:0).
Женская сборная Англии — один из главных фаворитов чемпионата Европы, который пройдёт с 6 по 31 июля. В открывающем матче турнира англичанки встретятся со сборной Австрии на «Олд Траффорд».
- 30 июня 2022
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