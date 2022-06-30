«Не имеем права додумывать». Судья Бобровский — о дебютном матче в РПЛ

Судья Ян Бобровский, работающий на матчах Российской Премьер-Лиги и Первой лиги, рассказал о дебютном матче в РПЛ.
«Как сказал один коллега, в тот вечер было всё, разве что только собака на поле не выбегала. Хотелось провести этот матч без ошибок, чтобы не ходить к монитору. Но в целом то, что я это сделал и исправился, как раз послужило отсутствию критики после игры. Думаю, получилось быть нейтральным к обеим командам, что и требуется. В целом хотелось отсудить первый матч без ошибок. Но такое, к сожалению, бывает нечасто.
Мы приходим после игры и смотрим все спорные моменты с инспектором, всё обсуждаем, и нам ставят оценки. Сам тоже всегда пересматриваю и думаю, что мог бы сделать по-другому. Там и кроме той ошибки с касанием мяча рукой были помарки. Кстати, я в том моменте подумал, что касание было, но мы в поле не имеем права додумывать. Если не видели чётко – не можем свистеть. Спасибо видеоассистенту, выручил», – сказал Бобровский в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
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