Нападающий «Зенита» Иван Сергеев высказался о предстоящем товарищеском матче с сербской «Црвеной Звездой». По словам футболиста, сербы и россияне – дружественные народы, но каждая команда всё равно приложит усилия для победы в этой встрече.
«Чего жду от матча с чемпионом Сербии? Должно быть интересно. Хотя сербы — дружественный нам народ, на поле братушек нет. Важно проверить свои силы к концу сборов — это уже последняя игра перед «Спартаком» будет. Матч хоть и товарищеский, победить всё равно хочется. Тем более что зрители придут, в Сочи сейчас много людей отдыхает», — приводит слова Ивана Сергеева официальный сайт «Зенита».
Напомним, матч «Зенит» — «Црвена Звезда» состоится 3 июля на стадионе «Фишт» в Сочи, где сине-бело-голубые проводят летние тренировочные сборы. Игра начнётся в 20:00 мск.
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