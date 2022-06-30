«Зенит» не заплатил Лунёву за титул сезона-2020/2021 и игры с «Локомотивом» и «Спартаком»
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Антон Смирнов, агент вратаря «Байера» Андрея Лунёва, сообщил, что футболист подал заявление в отношении «Зенита» из-за задолженностей в период действия трудового договора.
«Андрей Лунёв подал заявление в Палату по разрешению споров РФС в отношении имеющихся перед ним у АО «ФК «Зенит» задолженностей по заработной плате, незаконного удержания денежных средств из премии за чемпионство в сезоне 2020–2021 гг. и премиальных за игры с московскими «Спартаком» и «Локомотивом», — написал Смирнов у себя в телеграм-канале.
Напомним, Андрей Лунёв защищал цвета санкт-петербургского «Зенита» с 2017 по 2021 год. Прошлым летом голкипер перешёл в немецкий «Байер». Контракт россиянина с «фармацевтами» рассчитан до июня 2023 года.
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