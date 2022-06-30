РФС допустил стадионы «Факела» и «Оренбурга» к проведению матчей РПЛ

Сегодня, 30 июня, комиссия Российского футбольного союза выдала сертификат соответствия «Центральному стадиону профсоюзов» в Воронеже и стадиону «Газовик» в Оренбурге, информирует официальный сайт РФС.
Оба стадиона допущены к проведению матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023, что решает все вопросы с допуском футбольных клубов «Факел» и «Оренбург» к участию в новом сезоне элитного дивизиона чемпионата России.
«Комиссия Российского футбольного союза выдала сертификат соответствия требованиям стандарта «Футбольные стадионы» первой категории «Центральному стадиону профсоюзов» в городе Воронеж.
Представители РФС посетили воронежский стадион и проверили общее состояние сооружения, а также готовность входных групп, зон повышенной комфортности и мачт освещения к проведению соревнований. Также была дана оценка состоянию газона арены на предмет соответствия стандарту РФС «Футбольные поля с натуральным травяным покрытием». Кроме того, 30 июня к участию в РПЛ также был допущен стадион «Газовик» в Оренбурге», — написала пресс-служба РФС.
- 1 июля 2022
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