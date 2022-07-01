Фернандеш: надеюсь увидеть Роналду на предсезонке. Не верю, что «МЮ» готов потерять его

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался о своём одноклубнике нападающем Криштиану Роналду.
«Мы говорили несколько недель назад. Сейчас мы оба в отпуске, никто не беспокоит друзей во время отпуска. Я надеюсь встретиться с ним на предсезонке «Манчестер Юнайтед», вот и всё.
Каждый заботится о своём будущем. Я не верю, что клуб готов потерять такой актив, как Криштиану», — цитирует Фернандеша Record.
Ранее сообщалось, что Роналду хочет покинуть «Манчестер Юнайтед». Португалец на грани нервного срыва, его не устраивает работа «красных дьяволов» на трансферном рынке. На 37-летнего игрока претендуют «Челси», «Спортинг» и «Рома», однако «МЮ» сообщил Криштиану, что не отпустит его в текущее трансферное окно.
Как Криштиану Роналду тратит свои миллионы:
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