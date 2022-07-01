Радимов оскорбил Ларссона за отказ возвращаться в Россию

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался о ситуации вокруг нападающего «Спартака» Джордана Ларссона. Шведский форвард не захотел возвращаться в Россию после аренды в АИК, приостановив контракт с красно-белыми. «Спартак» ответил Ларссону прощальной шуткой, назвав его «агентом №007: 0 голов, 0 ассистов, 7 интервью».

«Это личное дело Ларссона. Он воспользовался политической ситуацией и уйдёт. Не сомневайтесь, команду он себе найдёт. Человек заработает деньги, включив политическую историю. «Спартак» написал, что у него 0 голов, 0 передач и 7 интервью. Я специально проверил это. Ларссон провёл около 80 матчей, забил около 20 мячей. Он играл и приносил пользу, выигрывал серебряные медали. Официальный аккаунт клуба так прощаться с игроком не может. Можно было написать банальное «Спасибо, удачи».

Сам Ларссон — чудак (в оригинале использовано более грубое слово на букву «м». – Прим. «Чемпионата»), это понятно. Тут даже обсуждать нечего. Но клуб сравнялся с Ларссоном, хотя можно было быть выше и поблагодарить», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».