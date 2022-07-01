Однорукая футболистка сыграла за женскую сборную США
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Карсон Пикетт стала первой в истории футболисткой с отсутствующей конечностью, которая сыграла за национальную сборную США. Она родилась без левой кисти и предплечья.
Пикетт дебютировала за сборную в товарищеском матче с командой Колумбии, который завершился победой американок со счётом 2:0. Карсон провела на поле 90 минут. Женская сборная США продлила свою беспроигрышную домашнюю серию до 69 матчей.
Пикетт играет на позиции защитника в клубе «Норт Каролина Кураж», недавно она перешагнула отметку в 100 сыгранных матчей в Национальной женской футбольной лиге США.
Напомним, 5 июля стартует финальный раунд Золотого кубка КОНКАКАФ среди женских команд. В первом туре сборная США встретится с командой Гаити.
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