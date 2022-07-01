«ПСЖ» объявил о переходе полузащитника «Порту»

Полузащитник «Порту» Витинья перешёл во французский «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщается на официальном сайте парижского клуба. 22-летний португальский футболист заключил контракт до лета 2027 года.
Ранее сообщалось, что переход Витиньи обойдётся победителям Лиги 1 в € 40 млн.
Полузащитник является воспитанником «Порту». С португальским клубом у футболиста был заключён контракт до июня 2024 года. В сезоне-2021/2022 хавбек на правах аренды выступал за английский «Вулверхэмптон». Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость 22-летнего футболиста составляет € 30 млн.
В завершившемся сезоне-2021/2022 Витинья сыграл в 47 матчах во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал пять результативных передач.
10 самых ценных футболистов по количеству голевых действий:
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