22 главных арбитра готовятся в Химках к новому сезону РПЛ

В подмосковных Химках 30 июня начался учебно-тренировочный сбор судей и инспекторов Российской Премьер-лиги. Он продлится пять дней, сообщает официальный сайт РФС.



Подготовку к стартующему 15 июля сезону-2022/23 проходят 22 судьи, 39 помощников, 4 ВАР и 3 АВАР (всего – 68 арбитров), среди них – Анастасия Пустовойтова, Вера Опейкина и Екатерина Курочкина. Инспекторы представлены 23 специалистами.



Сообщается, что участники сбора сдадут нормативы по физической подготовке, примут участие в тренировках и теоретических занятиях, в том числе по взаимодействию и коммуникации при работе с системой видеопомощи и отработке спорных моментов. Для инспекторов запланировано теоретическое и видеотестирование.



Завершится учебно-тренировочный сбор 4 июля. В ближайшее время аналогичные сборы также будут организованы для судей и инспекторов Первой лиги, ФНЛ-2 и Суперлиги.

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