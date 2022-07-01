Новичок «ПСЖ» Витинья: мне нравится связывать линии в игре

Французский «Пари Сен-Жермен» представил первого летнего новобранца – португальца Витинью из «Порту». Центральный полузащитник поделился эмоциями от перехода и рассказал о разговоре с соотечественниками.
«Очень рад переходу в такой большой клуб, как «Пари Сен-Жермен». Не могу дождаться момента, чтобы показать на поле, на что я способен. Завершил свой лучший сезон в «Порту», выиграл титулы и стал футболистом сборной Португалии, о чём мечтал. Хочу продолжать совершенствоваться, делать это именно здесь и продолжать завоёвывать трофеи. Не люблю говорить о себе слишком много, а предпочитаю, чтобы люди наблюдали за моей игрой и сами составляли мнение. Если в целом, то я техничен, люблю красивый футбол, стараюсь работать для своих партнеров по команде и выкладываюсь на полную, чтобы приносить пользу. Мне нравится связывать линии в игре. В команде есть португальцы Данилу Перейра и Нуну Мендеш – уже немного пообщался с ними о своём переезде. На старте мне понадобится небольшая помощь, и они отлично с ней справятся», – рассказал Витинья в интервью для официального сайта «ПСЖ».
22-летний полузащитник подписал с парижским клубом пятилетний контракт. В прошлом сезоне он выиграл с «Порту» чемпионат и Кубок Португалии.
10 самых ценных футболистов по количеству голевых действий
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