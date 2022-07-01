Мирча Луческу: меня разочаровало отношение больших европейских клубов

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу рассказал, что некоторые европейские клубы отказались играть благотворительные матчи.

«Мы должны быть приверженцами мира. Если вы демонстрируете свое отношение на улице, то в лучшем случае вас немного покажут по ТВ. Если это происходит на стадионе, то это будет 90 минут в прямом эфире. Мы никогда не сможем сделать достаточно для мира. Знаете, меня разочаровало отношение больших европейских клубов. Они могли помочь Украине благотворительными матчами, но некоторые отказались от этого», — приводит слова Луческу «Динамомания».

Ранее сообщалось, что Луческу вернулся в Киев, где готовится с командой к новому сезону чемпионата Украины, который может начаться в августе.