Мирча Луческу: меня разочаровало отношение больших европейских клубов
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Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу рассказал, что некоторые европейские клубы отказались играть благотворительные матчи.
«Мы должны быть приверженцами мира. Если вы демонстрируете свое отношение на улице, то в лучшем случае вас немного покажут по ТВ. Если это происходит на стадионе, то это будет 90 минут в прямом эфире. Мы никогда не сможем сделать достаточно для мира. Знаете, меня разочаровало отношение больших европейских клубов. Они могли помочь Украине благотворительными матчами, но некоторые отказались от этого», — приводит слова Луческу «Динамомания».
Ранее сообщалось, что Луческу вернулся в Киев, где готовится с командой к новому сезону чемпионата Украины, который может начаться в августе.
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