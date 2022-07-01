Источник: «ПСЖ» предлагает «Сассуоло» за нападающего Скамакку € 35 млн + бонусы

Нападающий итальянского «Сассуоло» Джанлука Скамакка близок к переходу во французский «Пари Сен-Жермен», сообщает Николо Скира.



По информации спортивного журналиста, парижский клуб предложил за одну из своих трансферных целей € 35 млн плюс бонусы. Менеджмент «ПСЖ» уже подготовил для Скамакки контракт до 2027 года с окладом € 3,5 млн за сезон. Если условия устроят «Сассуоло», ранее требовавшего € 45 млн за форварда, сделка может быть оформлена уже в ближайшее время.



23-летний Джанлука Скамакка – римлянин, первые шаги в карьере делавший в системах как «Ромы», так и «Лацио». В 2017 году он стал футболистом «Сассуоло» и несколько раз выступал в аренде за другие клубы. За чёрно-зелёных в сезоне-2021/22 он провёл 36 матчей в Серии А и забил 16 мячей.



Отметим, что в это межсезонье «Пари Сен-Жермен» выкупил у «Спортинга» защитника Нуну Мендеша, ранее игравшего на правах аренды и теперь подписавшего полноценный контракт до 2026 года, а также приобрёл у «Порту» ещё одного португальца – 22-летнего полузащитника Витинью.

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