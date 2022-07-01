Хесе: когда я был в «ПСЖ», Мбаппе сказал мне, что собирается подписать контракт с «Реалом»

Экс-нападающий мадридского «Реала» и французского «Пари Сен-Жермен» Хесе, недавно перешедший в «Анкарагюджю», ответил на вопросы о несостоявшемся трансфере Килиана Мбаппе и своём переезде в Турцию.



«Был удивлен, узнав о том, что Мбаппе остался в «ПСЖ». Когда мы играли в одной команде, он говорил мне, что собирается подписать контракт с «Реалом». Существует большое давление во многих различных аспектах. Мой переход в «Анкарагюджю»? В этом решении большую роль сыграл Гути. Я очень благодарен ему, потому что он честно выразил мне своё мнение и рассказал некоторые вещи о чемпионате, в итоге во многом меня убедив. Я хочу добиться важных вещей в новом клубе и отблагодарить за доверие, которое мне оказали. У меня будет много свободы в команде, я хочу начать играть», – сказал Хесе в интервью El Partidazo de COPE.



Хесе – воспитанник «Реала». В 2016 году «ПСЖ» приобрёл его за € 25 млн, после чего игрок периодически отправлялся в аренды – в «Лас-Пальмас», «Сток-Сити», «Бетис» и «Спортинг». С «Анкарагюджю» Хесе подписал однолетний контракт.

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