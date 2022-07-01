Футболист-гей высказался о возможном участии на ЧМ-2022 в Катаре

Австралийский футболист-гей Джош Кавалло ответил на вопрос о возможном участии на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Я бы обязательно поехал на ЧМ. Я хочу показать, что это нормально для всех. Это нормально не только для Джоша Кавалло, потому что он футболист и защищен, я хочу, чтобы это было нормально для обычного человека.

Но меня это беспокоит. Если я буду представлять Австралию на чемпионате мира, а я к этому стремлюсь, это будет честью, но в то же время противоречит законам. Я хочу сделать что-то действительно хорошее в своей карьере – я всегда мечтал сыграть за свою страну на чемпионате мира – но хочу ли я, чтобы моя жизнь была в опасности? Это сложно и немного грустно», — приводит слова Кавалло Redacaoemcampo.

Ранее сообщалось, что отели в Катаре не готовы принимать представителей ЛГБТ во время ЧМ-2022.