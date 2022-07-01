«Украл, выпил, в тюрьму – романтика!» Родригао – об изучении русского языка

Защитник «Сочи» Родригао рассказал, как изучает русский язык.

«Мне очень помогают Жоаозиньо с Нобоа, которые хорошо владеют русским. Я специально прошу их почаще говорить со мной по-русски, чтобы быстрее прогрессировать. Любимых слов много: «право», «лево», «вперёд», «назад», «как дела», «спасибо», «пожалуйста»… Особенно мне нравится – «отлично». Если тренер говорит мне «отлично», значит, я всё сделал как надо.

Бывает, непросто вспомнить слово, но я понимаю, если его произносят другие. Работники клуба всегда помогают мне с переводом русских слов, обучают забавным фразам. Например: «Украл, выпил, в тюрьму – романтика!» (Родригао произнёс это на русском языке». – Прим. «Чемпионата») Ребята иногда надо мной подшучивают, но я уже лучше начинаю понимать эти шутки, чувствовать язык», — сказал Родригао в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анатолию Романову.

Родригао выступает за «Сочи» с 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.

Полностью интервью с Родригао читайте в ближайшее время.