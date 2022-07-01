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Защитник «Сочи» Родригао назвал трёх лучших игроков чемпионата России

Защитник «Сочи» Родригао назвал трёх лучших игроков чемпионата России
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Защитник «Сочи» Родригао назвал трёх лучших игроков чемпионата России.

«Во-первых, Нобоа. Знаю, что его и назвали лучшим игроком прошлого сезона. Кристиан приехал в Россию и адаптировался к стране, языку, погоде, футболу. Было очень сложно, но он смог. Уважаю его за это. Вторым назову Кассьерру. А третьим – себя! Как и Нобоа, я сумел адаптироваться к России и показать себя в первый же сезон.

Поставил в топ-3 только игроков «Сочи», потому что лучше всего знаком со своей командой. Но, конечно, и в других клубах есть отличные игроки – в «Зените», «Локомотиве», «Спартаке», «Краснодаре»… Выделю Клаудиньо, Малкома, Дугласа Сантоса — бразильцев (улыбается). Особенно меня впечатлил Дуглас Сантос. Это номер один из игроков других команд. Очень дисциплинированный, спокойный, классный футболист», — сказал Родригао в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анатолию Романову.

Родригао выступает за «Сочи» с 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.

Полностью интервью с Родригао читайте в ближайшее время.

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