Вальверде: рад вернуться. «Атлетик» многое значит не только для Бильбао

58-летний Эрнесто Вальверде, в третий раз в тренерской карьере возглавивший «Атлетик», в ходе пресс-конференции на стадионе «Сан-Мамес» рассказал об отношении к баскскому клубу и мотивации.



«Тренировать «Атлетик» – всегда большая честь. Этот клуб очень многое значит для меня. И я знаю, что он значит не только для Бильбао, но и в других местах, по всему миру. Решил вернуться, потому что считаю это захватывающим вызовом, и достаточно сложным, чтобы его принять. Будем работать и стараться, чтобы болельщики гордились командой, могли отождествлять себя с ней. У нас хороший коллектив, с которым можно работать, этим мы и займёмся. Предстоит пройти долгий путь к началу сезона и убедиться, что всё на должном уровне», – цитирует Эрнесто Вальверде официальный сайт «Атлетика».



В середине 1990-х Вальверде выступал за «Атлетик» как игрок, провёл 170 матчей и забил 44 гола. Впоследствии в этом клубе он начал и тренерскую карьеру, сначала как ассистент, а затем и как главный тренер (2003-2005). Позже Эрнесто работал с «Эспаньолом», «Олимпиакосом», «Вильярреалом» и «Валенсией», а в 2013 году возглавил «Атлетик» во второй раз.

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