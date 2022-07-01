«Барселона» получит € 267 млн от сделки с продажей прав на телетрансляции

Руководство «Барселоны» достигло соглашения о продаже 10% своих телевизионных прав на трансляции матчей испанской Ла Лиги глобальной инвестиционной компании Sixth Street Partners, сообщает официальный сайт клуба.

«Сегодня футбольный клуб «Барселона» объявил о значительном шаге вперёд в улучшении финансовых ресурсов клуба и повышении его конкурентоспособности благодаря новым инвестициям от Sixth Street, ведущей глобальной инвестиционной компании с большим опытом работы в спортивном бизнесе.

Благодаря этой сделке ФК «Барселона» получает общий прирост капитала в размере € 267 млн за текущий сезон. Первоначально компания Sixth Street инвестирует € 207,5 млн, а взамен получит 10% прав клуба на телетрансляции Ла Лиги на следующие 25 лет», — говорится в сообщении.

Напомним, по итогам прошедшего сезона «Барселона» заняла второе место в турнирной таблице Ла Лиги. Победителем чемпионата Испании стал мадридский «Реал».

Первый гол Лионеля Месси за «Барселону». 1 мая 2005 год.