Калвин Филлипс сегодня пройдёт медосмотр перед трансфером в «Манчестер Сити»

Полузащитник «Лидса» Калвин Филлипс сегодня, 1 июля, пройдёт медицинский осмотр перед подписанием контракта с «Манчестер Сити», сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, чемпионы Англии заплатят за футболиста порядка € 52 млн. Также сообщается, что полузащитник имел несколько предложений от других клубов, однако отказался их рассматривать, так как переход в «Сити» являлся для него приоритетным.

В завершившемся сезоне Калвин Филлипс провёл за «Лидс» 23 матча во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Футболист преимущественно выступает на позиции опорного полузащитника.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Филлипса в € 50 млн. Его контракт с «Лидсом» рассчитан до июня 2024 года.

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