«Шахтёр» отдал в аренду вингера Педриньо, которого приобретал у «Бенфики» за € 18 млн

24-летний бразильский крайний атакующий полузащитник донецкого «Шахтёра» Педриньо перешёл в «Атлетико Минейро» и стал одноклубником Халка, известного по выступлениям за санкт-петербургский «Зенит». Об этом сообщает на официальном сайте бразильского клуба.
Отмечается, что это будет обычная аренда до июня 2023 года, не включающая в себя право выкупа.
За «Шахтёр» Педриньо успел провести 18 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами. До перехода в «Бенфику» он выступал в Бразилии за клуб «Коринтианс», из которого и перебрался в португальский клуб за € 18 млн, не сумев закрепиться в нём. Всего за карьеру Педриньо принял участие в 142 встречах, на его счету 13 голов и 15 ассистов.
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