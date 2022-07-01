«Челси» готов предложить «Ювентусу» Пулишича вместо Вернера в обмен на де Лигта
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Лондонский «Челси» не оставляет попыток усилить линию обороны и подписать центрального защитника туринского «Ювентуса» Маттейса де Лигта, сообщает Corriere dello Sport.
Английский клуб ранее предлагал итальянцам € 45 млн и Тимо Вернера в обмен на голландского защитника, однако «старая сеньора» ответила отказом на это предложение.
По сведениям источника, представители «Челси» теперь готовы включить в сделку полузащитника Кристиана Пулишича вместо Вернера, дабы заинтересовать «Ювентус» и заполучить де Лигта.
Соглашение Пулишича с «Челси» истекает в июне 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в € 42 млн. Ранее полузащитник выступал за дортмундскую «Боруссию».
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