Круговой ответил на вопрос о том, кто больше всего шутит в «Зените» после ухода Дзюбы

Левый защитник санкт-петербургского «Зенита» Даниил Круговой назвал человека, больше всего шутящего в команде после ухода Артёма Дзюбы.

«Конкретно роль Дзюбы никто не берёт. Кто-то подшучивает, без этого никак. Но атмосфера в команде рабочая. Все работают, доказывают, потому что идут сборы, надо набирать форму, выходить на свой уровень, чтобы Сергей Богданович потом давал возможность играть. Шутки есть, но все концентрируются на работе. Больше всех шутит в команде Михаил Кержаков», — приводит слова Кругового Известия.

Напомним, нападающий Артём Дзюба покинул «Зенит» после окончания сезона-2021/2022. В настоящее время футболист находится в статусе свободного агента.

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