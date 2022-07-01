Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Круговой ответил на вопрос о том, кто больше всего шутит в «Зените» после ухода Дзюбы

Круговой ответил на вопрос о том, кто больше всего шутит в «Зените» после ухода Дзюбы
Комментарии

Левый защитник санкт-петербургского «Зенита» Даниил Круговой назвал человека, больше всего шутящего в команде после ухода Артёма Дзюбы.

«Конкретно роль Дзюбы никто не берёт. Кто-то подшучивает, без этого никак. Но атмосфера в команде рабочая. Все работают, доказывают, потому что идут сборы, надо набирать форму, выходить на свой уровень, чтобы Сергей Богданович потом давал возможность играть. Шутки есть, но все концентрируются на работе. Больше всех шутит в команде Михаил Кержаков», — приводит слова Кругового Известия.

Напомним, нападающий Артём Дзюба покинул «Зенит» после окончания сезона-2021/2022. В настоящее время футболист находится в статусе свободного агента.

Гинер о «весна-осень» в РПЛ: за дурака меня считаете или дебила?

Новость по теме
Лунёв: кого-то Дзюба подбешивал, кого-то — нет. У каждого своё мировоззрение
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022