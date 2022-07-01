Круговой – на вопрос о необходимости плотного календаря: да, пусть будет много игр

Левый защитник санкт-петербургского «Зенита» Даниил Круговой ответил на вопрос о том, нужен ли плотный календарь игр и чем заполнять календарную пустоту в отсутствии еврокубков.

«Считаю, да, пусть будет много игр. Тот же Кубок РПЛ, который могут организовать. Понятно, что играть будем только против российских команд, но пока выбора нет. Плотный график не страшен и с учетом того, что зимой запланирована большая пауза в чемпионате России. В ноябре и декабре, во время чемпионата мира в Катаре, матчей национального первенства не будет.

Не нужно расстраиваться происходящему, потому что мы профессионалы. Нужно играть там, где есть возможность. Есть шанс прибавить в качестве игрока даже в чемпионате России. В моем возрасте главное — играть», — приводит слова Кругового Известия.

Напомним, Даниил Круговой является воспитанником «Зенита». Защитник ранее выступал на правах аренды за «Уфу».

Атмосфера в раздевалке «Зенита» после исторического триумфа.