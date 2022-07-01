«Зенит» попросил арендованных игроков «Коринтианса» пораньше прибыть в расположение клуба

Полузащитник Густаво Мантуан и голкипер Иван, арендованные «Зенитом» у «Коринтианса», должны прибыть в расположение санкт-петербургского клуба раньше запланированного срока, сообщает журналист Самир Карвальо в одной из социальных сетей.

По сведениям источника, игроки вылетят в Россию 9 июля частным рейсом и не примут участие в матче «Коринтианса» с «Сантосом» 13 июля по просьбе санкт-петербургского клуба, попросившего футболистов пораньше прибыть в расположение команды.

Напомним, Иван и Мантуан пополнили российский клуб в рамках арендного соглашения по переходу Юри Алберто. Несколькими источниками ранее сообщалось, что бразильцы примут участие в матче 1/8 финала Кубка Либертадорес и только после этого отправятся в расположение «Зенита».

Интересы Ивана и Мантуана представляет агентство Eleenko Sports, которое также занимается делами Малкома и Клаудиньо. Футболисты «Коринтианс» перешли в «Зенит» в рамках арендного соглашения сроком на один год.

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