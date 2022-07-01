«Сан-Паулу» с тремя удалениями выиграл матч 1/8 финала Южноамериканского кубка

Сегодня, 1 июля, состоялся первый матч 1/8 финала Южноамериканского кубка «Универсидад Католика» (Чили) – «Сан-Паулу» (Бразилия). Игра проходила на стадионе «Сан-Карлос де Апочиндо» (Сантьяго, Чили), в роли главного арбитра выступил уругваец Кристьян Феррейра. Встреча завершилась победой «Сан-Паулу» со счётом 4:2.

Уже в первом тайме «Сан-Пулу» обеспечил себе комфортное преимущество в три мяча – дубль оформил Лусиано, ещё один гол забил Рейналдо. Во втором тайме в составе бразильского клуба произошло три удаления, однако «Универсидад» всё равно не сумел переломить ход встречи. После перерыва чилийцы забили дважды, на что «Сан-Паулу» ответил одним своим голом. Итоговый счёт матча — 4:2 в пользу бразильского коллектива.

Примечательно, что в составе «Сан-Паулу» выступает экс-футболист «Зенита» Эмилиано Ригони, но эту встречу аргентинец провёл на скамейке запасных.

Ответный матч команд в рамках 1/8 финала Южноамериканского кубка состоится через неделю, 8 июля.