«Сан-Паулу» с тремя удалениями выиграл матч 1/8 финала Южноамериканского кубка

Сегодня, 1 июля, состоялся первый матч 1/8 финала Южноамериканского кубка «Универсидад Католика» (Чили) – «Сан-Паулу» (Бразилия). Игра проходила на стадионе «Сан-Карлос де Апочиндо» (Сантьяго, Чили), в роли главного арбитра выступил уругваец Кристьян Феррейра. Встреча завершилась победой «Сан-Паулу» со счётом 4:2.
Уже в первом тайме «Сан-Пулу» обеспечил себе комфортное преимущество в три мяча – дубль оформил Лусиано, ещё один гол забил Рейналдо. Во втором тайме в составе бразильского клуба произошло три удаления, однако «Универсидад» всё равно не сумел переломить ход встречи. После перерыва чилийцы забили дважды, на что «Сан-Паулу» ответил одним своим голом. Итоговый счёт матча — 4:2 в пользу бразильского коллектива.
Примечательно, что в составе «Сан-Паулу» выступает экс-футболист «Зенита» Эмилиано Ригони, но эту встречу аргентинец провёл на скамейке запасных.
Ответный матч команд в рамках 1/8 финала Южноамериканского кубка состоится через неделю, 8 июля.
- 1 июля 2022
-
09:41
-
09:37
-
09:30
-
09:26
-
09:00
-
08:56
-
08:45
-
08:30
-
08:25
-
08:20
-
08:02
-
08:00
-
07:52
-
07:42
-
07:19
-
07:07
-
06:56
-
06:41
-
06:22
-
05:55
-
05:40
-
05:23
-
04:58
-
04:34
-
04:15
-
03:38
-
03:35
-
03:15
-
03:10
-
02:53
-
02:30
-
02:19
-
02:08
-
01:36
-
01:36