Бразильский защитник «Сочи» Родригао объяснил, почему не уехал из России
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Защитник «Сочи» Родригао объяснил, почему решил не уезжать из России. По словам бразильца, ему комфортно в «Сочи» и его очень хорошо приняли в стране. Кроме того Родригао подчеркнул, что его проживание в России не создаёт никаких проблем.
«Я комфортно чувствую себя в России и в «Сочи». Меня очень хорошо приняли, поэтому не хочу никуда уезжать. Пока семья не жалуется, что я живу в России, и эта ситуация не создаёт никому проблем, буду продолжать играть здесь» — сказал Родригао в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анатолию Романову.
Напомним, ранее ФИФА разрешила легионерам Российской Премьер-Лиги приостанавливать контракты со своими клубами до лета 2023 года. Некоторые иностранные футболисты уже воспользовались этой опцией.
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