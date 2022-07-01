Защитник «Сочи» Родригао: в России удивили салаты и туалеты

Защитник «Сочи» Родригао рассказал, что его удивило в России. По словам бразильца, он впечатлён русской едой, особенно это касается салатов. Также Родригао удивлён, что иногда ему встречаются совместные туалеты для мужчин и женщин.
«Что стало откровением в России? Мне нравится ваша еда, особенно салаты. В России их отлично делают.
Ещё очень удивило, что в России нередко попадаются общие туалеты. В Бразилии такого нет – всегда есть деление на мужской и женский. Из-за этого у меня произошёл курьёзный случай. Здесь я уже настолько привык к туалетам-унисекс, что однажды не разобрал вывеску и зашёл в дамский. Женщина очень громко кричала (смеётся).
Вообще нам с женой создаёт трудности то, что мы пока не очень хорошо понимаем русский язык», — сказал Родригао в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анатолию Романову.
- 1 июля 2022
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