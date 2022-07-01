Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семак прокомментировал трансфер Кассьерры в «Зенит»

Семак прокомментировал трансфер Кассьерры в «Зенит»
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о новом нападающем своей команды Матео Кассьерре, который перешёл в стан сине-бело-голубых из «Сочи». По мнению специалиста, у форварда не должно возникнуть проблем с адаптацией.

«Роль у Матео Кассьерры одна — он нападающий. Это не тот игрок, который сможет одинаково успешно играть на нескольких позициях. Сейчас нам нужно разобраться в том, в какой форме он находится, насколько он готов. Планируется, что он полетит с нами на матч с «Црвеной Звездой», а сыграет или нет, будет зависеть от его состояния и от его готовности.

Сегодня Матео проводит первый тренировочный день в «Зените». Не думаю, что у него возникнут проблемы с адаптацией. Есть Барриос и целая группа игроков из Латинской Америки, которые помогут Кассьерре с адаптацией. Матео говорит и на английском языке, что облегчает его контакт даже с российскими игроками.

Ему нужно будет понять требования тренерского штаба и немного сыграться с партнерами. Думаю, он быстро сможет набрать физические кондиции и влиться в команду», — сказал Семак на пресс-конференции.

Напомним, о переходе 25-летнего Матео Кассьерры в «Зенит» было официально объявлено вчера, 30 июня. Контракт форварда с новым клубом заключён по схеме «3+1».

В завершившемся сезоне Российской Премьер-Лиги колумбийский футболист принял участие в 22 матчах за «Сочи», забил 14 голов и отдал четыре голевые передачи. Ранее футболист выступал за португальский «Белененсеш», амстердамский «Аякс» и ряд других клубов.

«Зенит» оформляет два статусных трансфера. Помогут ли чемпиону лидеры «Сочи»? «Зенит» оформляет два статусных трансфера. Помогут ли чемпиону лидеры «Сочи»?
Трансфер Кассьерры ударит по форварду сборной России. Кто заменит Дзюбу в запасе «Зенита»? Трансфер Кассьерры ударит по форварду сборной России. Кто заменит Дзюбу в запасе «Зенита»?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022