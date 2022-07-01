Семак прокомментировал трансфер Кассьерры в «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о новом нападающем своей команды Матео Кассьерре, который перешёл в стан сине-бело-голубых из «Сочи». По мнению специалиста, у форварда не должно возникнуть проблем с адаптацией.
«Роль у Матео Кассьерры одна — он нападающий. Это не тот игрок, который сможет одинаково успешно играть на нескольких позициях. Сейчас нам нужно разобраться в том, в какой форме он находится, насколько он готов. Планируется, что он полетит с нами на матч с «Црвеной Звездой», а сыграет или нет, будет зависеть от его состояния и от его готовности.
Сегодня Матео проводит первый тренировочный день в «Зените». Не думаю, что у него возникнут проблемы с адаптацией. Есть Барриос и целая группа игроков из Латинской Америки, которые помогут Кассьерре с адаптацией. Матео говорит и на английском языке, что облегчает его контакт даже с российскими игроками.
Ему нужно будет понять требования тренерского штаба и немного сыграться с партнерами. Думаю, он быстро сможет набрать физические кондиции и влиться в команду», — сказал Семак на пресс-конференции.
Напомним, о переходе 25-летнего Матео Кассьерры в «Зенит» было официально объявлено вчера, 30 июня. Контракт форварда с новым клубом заключён по схеме «3+1».
В завершившемся сезоне Российской Премьер-Лиги колумбийский футболист принял участие в 22 матчах за «Сочи», забил 14 голов и отдал четыре голевые передачи. Ранее футболист выступал за португальский «Белененсеш», амстердамский «Аякс» и ряд других клубов.
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