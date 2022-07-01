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«Не позволял себе неуместных действий или фраз». Родригао – о новом тренере ЦСКА Федотове

«Не позволял себе неуместных действий или фраз». Родригао – о новом тренере ЦСКА Федотове
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Защитник «Сочи» Родригао поделился мнением о бывшем главном тренере «Сочи» Владимире Федотове, который нынешним летом возглавил ЦСКА. Также футболист рассказал о том, как специалист вёл себя в стрессовых ситуациях. Игрок обороны отметил, что Федотов был максимально корректен.

«Владимир Федотов – хороший специалист! Благодарен ему за тёплый приём в России, в «Сочи». Он внёс большой вклад в то, чтобы я быстро понял систему его игры. Желаю ему удачи в новой команде.

Летали ли у Федотова вещи по раздевалке, когда он злился? Он никогда не позволял себе неуместных действий или фраз. Мог поругать, конечно, но всегда за дело. Не перегибал палку», — сказал Родригао в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анатолию Романову.

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