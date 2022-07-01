«Эвертон» представил новую домашнюю форму

Футбольный клуб «Эвертон» представил новый комплект домашней формы на сезон-2022/2023.

Фото: ФК «Эвертон»

Узор на форме вдохновлён Башней принца Руперта, изображённой на эмблеме клуба. Синий традиционный цвет контрастирует с белыми вставками по бокам. Круглый воротник тоже выполнен в белом цвете. Экипировщиком команды, как и в прошлом году, выступила датская фирма «Hummel».



Вратарская форма выполнена в сочетании изумрудного и чёрного цветов с узором, вдохновлённым прозвищем «Эвертона» — «ириски».

Фото: ФК «Эвертон»

Напомним, в прошлом сезоне АПЛ мерсисайдский клуб занял 16 место, набрав 39 очков в 38 матчах. На два тура команда даже опускалась в зону вылета. В Кубке Англии «Эвертон» дошёл до четвертьфинала. На данный момент клуб возглавляет Фрэнк Лэмпард, назначенный на эту должность в конце января.