«Эвертон» представил новую домашнюю форму

Футбольный клуб «Эвертон» представил новый комплект домашней формы на сезон-2022/2023.
Фото: ФК «Эвертон»
Узор на форме вдохновлён Башней принца Руперта, изображённой на эмблеме клуба. Синий традиционный цвет контрастирует с белыми вставками по бокам. Круглый воротник тоже выполнен в белом цвете. Экипировщиком команды, как и в прошлом году, выступила датская фирма «Hummel».
Вратарская форма выполнена в сочетании изумрудного и чёрного цветов с узором, вдохновлённым прозвищем «Эвертона» — «ириски».
Фото: ФК «Эвертон»
Напомним, в прошлом сезоне АПЛ мерсисайдский клуб занял 16 место, набрав 39 очков в 38 матчах. На два тура команда даже опускалась в зону вылета. В Кубке Англии «Эвертон» дошёл до четвертьфинала. На данный момент клуб возглавляет Фрэнк Лэмпард, назначенный на эту должность в конце января.
- 1 июля 2022
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