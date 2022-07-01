Сергей Семак высказался о предстоящем матче «Зенита» с «Црвеной Звездой»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем товарищеском матче с сербской «Црвеной Звездой». Напомним, в рамках летних тренировочных сборов матч «Зенит» — «Црвена Звезда» состоится 3 июля на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.

«Ждём от матча в Сочи с «Црвеной Звездой» хорошего интенсивного футбола, по поводу состава и тактики мы ещё думаем. Так или иначе, мы сделаем акцент на нашу игру и наши взаимодействия, а не на то, как будет играть «Црвена Звезда».

Не сможет принять участие в матче только Слава Караваев, остальные будут готовиться. Что касается позиции вратаря, то мы пока ещё не приняли окончательного решения», — сказал Семак на пресс-конференции.