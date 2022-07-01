«Реал» представил новую гостевую форму
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Мадридский «Реал» представил новый комплект гостевой формы на сезон-2022/2023.
Доминирующим цветом стал новый оттенок сиреневого. Полоски на плечах и круглый воротник выполнены в чёрном цвете. Узор на форме напоминает коллекции adidas 90-х годов.
«Реал» дебютирует в новой форме 30 июля в Лос-Анджелесе, где проведёт матч с «Ювентусом» в рамках товарищеского турнира — Международного кубка чемпионов.
Напомним, в прошлом сезоне подопечные Карла Анчелотти стали победителями Лиги чемпионов и Ла Лиги. В финале главного международного европейского турнира со счётом 1:0 был обыгран «Ливерпуль».
10 августа «Реал» сыграет с франкфуртским «Айнтрахтом» в матче за Суперкубок Европы. Встреча состоится на стадионе «Олимпийский» в Хельсинки.
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