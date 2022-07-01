Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» представил новую гостевую форму

«Реал» представил новую гостевую форму
Комментарии

Мадридский «Реал» представил новый комплект гостевой формы на сезон-2022/2023.

Доминирующим цветом стал новый оттенок сиреневого. Полоски на плечах и круглый воротник выполнены в чёрном цвете. Узор на форме напоминает коллекции adidas 90-х годов.

«Реал» дебютирует в новой форме 30 июля в Лос-Анджелесе, где проведёт матч с «Ювентусом» в рамках товарищеского турнира — Международного кубка чемпионов.

Напомним, в прошлом сезоне подопечные Карла Анчелотти стали победителями Лиги чемпионов и Ла Лиги. В финале главного международного европейского турнира со счётом 1:0 был обыгран «Ливерпуль».

10 августа «Реал» сыграет с франкфуртским «Айнтрахтом» в матче за Суперкубок Европы. Встреча состоится на стадионе «Олимпийский» в Хельсинки.

Новые формы клубов в сезоне-2022/23. «ПСЖ» раздаёт стиль и «Барселона» в «золоте» Новые формы клубов в сезоне-2022/23. «ПСЖ» раздаёт стиль и «Барселона» в «золоте»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022