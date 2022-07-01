Нападающий сборной Италии Андреа Белотти покинул «Торино», сообщает официальный сайт итальянского клуба.

У 28-летнего форварда истёк контракт с туринцами, а новое соглашение он не подписал.

По данным портала Transfermarkt, стоимость Белотти сейчас составляет € 20 млн.

Игрок выступал за «Торино» с лета 2015 года, перейдя в стан «бордовых» из «Палермо». За туринский клуб нападающий провёл 251 матч и забил 113 мячей.

Вместе со сборной Италии Белотти в прошлом году стал чемпионом Европы. За национальную команду у форварда 44 игры и 12 голов.

Ранее сообщалось, что на подписание Белотти в качестве свободного агента претендуют «Монако», «Милан» и «Фиорентина». Отметим, что и «Монако», и «Милан» в будущем сезоне сыграют в Лиге чемпионов.