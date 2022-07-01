Хвича Кварацхелия стал игроком «Наполи»
Поделиться
Грузинский полузащитник батумского «Динамо» Хвича Кварацхелия стал игроком «Наполи», информирует официальный сайт Серии А.
Сумма сделки не разглашается, однако, по данным СМИ, она должна была составить € 10 млн, а получать в новом клубе Хвича будет порядка € 1 млн в год.
Напомним, Кварацхелия начинал сезон-2021/2022 в казанском «Рубине». В конце марта российский клуб объявил, что приостанавливает соглашение с футболистом. Однако позднее стало известно, что Кварацхелия расторг соглашение с «Рубином» и подписал контракт с батумским «Динамо» на два года.
Хвича Кварацхелия перешёл в казанский «Рубин» из грузинского клуба «Рустави» в 2019 году. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего полузащитника сборной Грузии в € 16 млн.
Комментарии
- 1 июля 2022
-
12:47
-
12:38
-
12:38
-
12:32
-
12:26
-
12:20
-
12:15
-
12:08
-
11:53
-
11:36
-
11:34
-
11:27
-
11:19
-
11:09
-
11:05
-
11:02
-
11:00
-
10:52
-
10:48
-
10:47
-
10:27
-
10:18
-
10:07
-
10:00
-
09:41
-
09:37
-
09:30
-
09:26
-
09:00
-
08:56
-
08:45
-
08:30
-
08:25
-
08:20
-
08:02
Партнерский контент